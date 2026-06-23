CdM 2026, Curaçao : les familles des joueurs autorisées dans les chambres

La sélection de Curaçao, grosse sensation de la Coupe du Monde 2026, a décroché le premier point de son histoire dans la compétition en tenant l’Équateur en échec (0-0), après une lourde défaite inaugurale contre l’Allemagne (7-1). Pour cette première participation mondiale, l’équipe de la petite île caribéenne de 160 000 habitants affiche une ambiance détendue et particulièrement soudée, et c’est notamment dû à une grande décision prise par le staff et la fédération pour ce mondial nord-américain.

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En effet, cette atmosphère est notamment favorisée par le sélectionneur néerlandais Dick Advocaat, qui autorise les joueurs à partager leur chambre d’hôtel avec leurs compagnes et leurs familles, une pratique rare dans le football international. La fédération prend également en charge les frais de déplacement des proches, afin de permettre aux familles d’accompagner les joueurs durant le tournoi. Curaçao conserve ainsi un espoir de qualification avant son dernier match face à la Côte d’Ivoire.