Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland et la Norvège écrasent l’Irak !

Après la belle victoire 3-1 de la France contre le Sénégal, la première journée de la Coupe du Monde 2026 nous livrait un autre match intéressant dans ce groupe I. De retour au Mondial après 28 ans d’absence, la Norvège retrouvait une étonnante équipe d’Irak qui retrouvait la compétition après 40 ans de disette. Une rencontre qui a été particulièrement animée et qui a tenu ses promesses. Loin d’être dominatrice contre une équipe norvégienne bien en place, la Norvège a mis du temps à se montrer.

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Sur coup franc, Alexander Sorloth était proche de marquer, mais sa tête était repoussée par Jalal Hassan (24e). Juste après la pause fraicheur, son compère Erling Haaland ne se faisait pas prier et allait reprendre parfaitement un centre venu de la gauche de de David Moller Wolfe (1-0, 29e). Pour autant, l’Irak n’abdiquait pas et sur un centre venu de la gauche et d’Amir Al Ammari, Aymen Hussein surgissait au second poteau pour égaliser en profitant de l’attentisme des Norvégiens (1-1, 39e).

Erling Haaland a porté la Norvège

Une sensation qui a vite été calmée par Erling Haaland. Le buteur de Manchester City allait presser le pauvre gardien Jalal Hassan. Contrant son dégagement, il déviait le ballon au fond des filets (2-1, 42e). Un résultat heureux pour la Norvège qui aurait pu être punie juste avant la pause mais la reprise puissante d’Akam Hashem passait juste au-dessus du cadre (45e +6). En seconde période, l’Irak continuait de pousser et la tête d’Aymen Hussein fuyait de peu le cadre sur la gauche (53e). Quelques minutes plus tard, Hussein Ali était proche d’égaliser à son tour (63e).

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Dans le dur, la Norvège allait finalement faire la différence en fin de match sur corner. Martin Odegaard trouvait la tête de Leo Ostigard qui ne se faisait pas prier pour marquer (3-1, 76e). Un but qui allait couper les jambes de l’Irak. Erling Haaland allait même passer proche du triplé, mais sa belle frappe était repoussée par le gardien (83e). Mais finalement, les Norvégiens allaient inscrire un nouveau pion.

Sur la droite, Kristoffer Ajer centrait en fin de match vers le second poteau où Erling Haaland remettait de la tête devant le but. Kristian Thorstvedt surgissait pour pousser au fond des filets (4-1, 90e +7). Une victoire 4-1 loin d’être un long fleuve tranquille pour la Norvège qui débute parfaitement sa Coupe du Monde et ira défier le Sénégal. Battus, les Irakiens rencontreront la France lundi prochain.