Serie A

Serie A : l’Atalanta s’offre le Napoli de Conte sur le gong

Par Valentin Feuillette
Atalanta 2-1 Naples

Après son revers décevant en Ligue des Champions contre Dortmund mardi, l’Atalanta a redressé la tête et s’est offert Naples (2-1), lors de cette affiche de la 26e journée de Serie A, disputée à la New Balance Arena. Pourtant, les Napolitains avaient parfaitement lancé leur rencontre en ouvrant le score par Sam Beukema dès la 18e minute, récompensant une entame solide et disciplinée. Les visiteurs ont longtemps contrôlé le rythme grâce à leur bloc compact et à la maîtrise de leur milieu, laissant les Bergamasques chercher des solutions sans parvenir à réellement déséquilibrer l’arrière-garde adverse avant la pause.

Mais le scénario a totalement basculé en seconde période. Portée par un tempo plus agressif et des projections rapides sur les côtés, la Dea a fini par revenir grâce à Mario Pašalić (61e), avant d’arracher la victoire en fin de match par Lazar Samardzić (81e). Malgré une dernière poussée napolitaine, le score n’a plus évolué sous la direction de l’arbitre Daniele Chiffi, scellant un succès renversant pour les Lombards, longtemps malmenés, mais récompensés pour leur réaction d’orgueil. Au classement, la Dea, toujours 7e, frappe un gros coup et se rapproche de la 4e place détenue par la Roma avec un point de plus.

Pub. le - MAJ le
