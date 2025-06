ASSE : Yunis Abdelhamid va s’engager avec les Forces Armées Royales au Maroc !

Arrivé il y a un an à Saint-Étienne, Yunis Abdelhamid avait pour mission d’apporter son expérience de la Ligue 1 à un groupe jeune qui ambitionnait de se maintenir dans l’élite. Et les deux missions ont été un échec cuisant. Jamais au niveau, en témoigne son naufrage lors de la défaite 8-0 contre Nice en début de saison, le défenseur central marocain a fini la saison sur le banc, dépassé dans la hiérarchie par Mickael Nadé, Dylan Batubinsika et l’arrivant hivernal Maxime Bernauer.

De quoi le pousser vers la sortie. En effet, selon le Progrès, l’année en option dans son contrat n’a pas été soulevée, et le défenseur central va s’engager avec les Forces Armées Royales de Rabat, club de première division marocaine. Deuxième du dernier championnat, le FAR Rabat disputera donc la Ligue des Champions Africaine, et le fera peut-être avec un ex-international de plus sous ses couleurs.