Le Barça a abandonné la piste Alberto Moleiro

Alberto Moleiro s’éloigne du Barça. Présent sur le plateau de l’émission Què t’hi jugues cette semaine, Miguel Ángel Ramírez, président de Las Palmas, a indiqué qu’il n’avait plus eu le moindre contact avec le club catalan l’été dernier. Si le jeune milieu offensif de 19 ans avait longuement été pisté par la direction blaugrana, il était surtout considéré comme une opportunité de marché.

«Ce n’était pas un problème économique, l’été dernier il y avait un accord de principe et puis les choses n’ont pas pu se faire, a commenté le dirigeant sur les négociations menées l’été dernier. Tout a changé depuis : le Barça voulait faire en sorte que l’effectif soit compétitif cette saison mais le fair-play financier ne nous a pas permis de trouver une solution. Mais depuis l’été dernier, on n’a plus reparlé de Moleiro avec le Barça. Ils m’ont dit qu’ils allaient le suivre, mais rien. Je pense qu’ils ont d’autres priorités que Moleiro.» Pistée par les plus gros poissons européens, la jeune pépite canarie avait également été annoncée dans les radars de l’OM ces dernières semaines.

