International polonais entre 2009 et 2014, Ludovic Obraniak a partagé le vestiaire de la sélection avec

plusieurs grands joueurs, dont Robert Lewandowski. Dans le podcast Aliotalk, l’ancien joueur de Lille a d’ailleurs livré une anecdote surprenante sur son ex-coéquipier, qui lui avait signifié qu’il refuserait tout échange avec lui tant qu’il ne maîtriserait pas la langue polonaise. Leur relation sur le terrain en a ensuite payé le prix pendant de nombreuses années sous le maillot de la sélection.

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«La première relation que j’ai avec lui, c’est : "salut, ça va ?"" J’ai essayé de baragouiner quelque chose en anglais pour les premiers contacts, et lui me dit : "écoute, ça va être très clair, on se parlera que quand tu parleras polonais". Donc ça a mis un froid. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds, donc je lui ai dit "écoute, on ne se parlera jamais". Pendant quasiment trois ou quatre ans, on ne s’est pas adressé la parole, ou très peu, donc tu peux imaginer que dans la relation entre le 9 et le 10, quand tu n’as pas de connexions amicales… regarde ce qu’il se passe au Real Madrid, les gars ne s’aiment pas, ils n’ont pas d’atomes crochus, et ça se ressent footballistiquement (…) J’essayais de le faire briller, mais lui ne me faisait jamais briller en retour, je faisais tout pour lui, pour le mettre dans les meilleures conditions, sauf que lui, quand il avait le ballon, même en étant dos au but avec 4 mecs, il ne me l’aurait pas mis. À un moment donné, je lui ai dit : "écoute, je vais te boycotter si tu me boycottes", donc souvent, je ne lui mettais plus la balle. Ça a créé une disharmonie footballistique. Pendant longtemps, on s’est cherché, on a commencé à se trouver sur la fin, mais c’était déjà trop tard.»