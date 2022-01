Tottenham : Antonio Conte lorgne Adama Traoré

Antonio Conte est le nouvel entraineur de Tottenham depuis quelques semaines et c'est peu dire qu'il a métamorphosé les Spurs depuis son arrivée. Les joueurs du nord de Londres n'ont plus perdu en championnat depuis l'arrivée du technicien italien. Conte ne s'adapte pas aux équipes, ce sont les équipes qui s'adaptent à lui. Il y a un style de jeu "Conte", que l'on a pu retrouver à Chelsea et à l'Inter la saison dernière. L'entraineur transalpin sait exactement quel profil de joueur il a besoin pour mettre en place son style de jeu.

Dans cette optique, les Spurs ont coché le nom d'Adama Traoré, déjà très proche de signer l'été dernier avant que Wolverhampton bloque le transfert. The Athletic explique que Conte verrait en Traoré le piston parfait dans son 3-5-2 et espèrerait le transformer comme il avait pu le faire avec Victor Moses dans le passé. Un échange avec l'ancien latéral droit des Wolves, Matt Doherty, qui ferait donc le chemin inverse, serait dans les tuyaux. Avec 18 mois restants dans son contrat Traoré est en position de force pour négocier un départ, qui devrait se conclure aux alentours des 20 millions d'euros.