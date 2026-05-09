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Luis Figo : «au Real Madrid, la manière forte ne marche pas»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Figo @Maxppp

José Mourinho sera-t-il de retour sur le banc du Real Madrid ? Dans la capitale espagnole, beaucoup espèrent que le Special One sera l’heureux élu, histoire de remettre de l’ordre dans un vestiaire merengue plongé dans le chaos. Mais selon Luis Figo, ce n’est pas en serrant la vis que la situation va s’arranger.

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«Au Real Madrid, la manière forte ne marche pas. Il faut s’y connaître en football, avoir du bon sens, connaître le club et son environnement. La capacité à gérer les egos pour convaincre les joueurs d’aller dans la même direction. Je ne sais pas si Mourinho va signer, il faut demander à Florentino (Pérez). José est un ami et je souhaite le meilleur à tous mes amis. Si son bonheur est d’entraîner le Real Madrid, qu’il soit le bienvenu», a-t-il confié.

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