Mourinho, le Real Madrid et Benfica ont passé un accord

José Mourinho est toujours officiellement l’entraîneur de Benfica. Officieusement, il ne l’est plus vraiment. Sauf échec de Florentino Pérez lors des élections du Real Madrid prévues le 7 juin, le Portugais rejoindra bien la capitale espagnole pour un second mandat. Mais il reste encore des choses à régler avant l’officialisation. Ce jeudi, A Bola fait un point sur le sujet. Ainsi, le média portugais explique que le Real Madrid, Benfica et Mourinho ont passé un accord de paix qui reste secret pour le moment. La publication lusitanienne précise toutefois que Benfica souhaite recevoir l’indemnité de 15 M€ pour la dernière année de contrat du Special One. Ce prix aurait pu baisser à 7 M€ si Mourinho était parti lors des 10 jours suivant le match contre Estoril. Mais celle-ci va expirer demain.

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Le Real Madrid, qui ne voulait pas débourser cette somme, est visiblement d’accord pour faire un effort financier. Florentino Pérez estime que c’est la meilleure façon de contenter tout le monde. Benfica, de son côté, ne bloquera donc pas Mourinho et a aussi obtenu la garantie de ne rencontrer aucun obstacle dans le processus de recrutement de leur nouveau coach qui sera Marco Silva. Un autre client de Jorge Mendes, qui arrondit les angles entre toutes les parties. Mourinho, qui ne continuera pas à Lisbonne quoi qu’il arrive, patiente donc en salle d’attente. Il sait que tout cela n’est qu’une question de temps puisque les deux clubs sont sur la même longueur d’onde.