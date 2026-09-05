Bundesliga : le Bayern accroché par Schalke dans un match fou

On dit parfois qu’il peut y avoir de bons 0-0. Celui-ci en est le parfait exemple. Dans une Veltins-Arena bouillante, le Bayern a pourtant pris le contrôle des opérations et multiplié les offensives, mais s’est heurté à un Loris Karius en état de grâce du côté de Schalke 04, promu. Avec 20 tirs dont 9 cadrés, les Bavarois ont eu plusieurs opportunités franches sans parvenir à faire sauter le verrou de Schalke. Luis Díaz a notamment eu plusieurs situations pour ouvrir le score, avec des face-à-face qu’il n’a pas réussi à convertir. En seconde période, Harry Kane, puis Michael Olise et Jamal Musiala, sont entrés pour tenter de débloquer la rencontre, sans plus de réussite.

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Mais Schalke n’a jamais simplement attendu de subir. Portés par une ambiance exceptionnelle et par l’activité d’Adil Aouchiche, Soufiane El-Faouzi et Junior Dina Ebimbe, les locaux ont régulièrement réussi à sortir de leur camp et à mettre la défense bavaroise sous pression. Moussa Sylla, seul sur le front de l’attaque, a été dans tous les bons coups. Les joueurs de Miron Muslic ont même profité de certaines pertes de balle adverses pour se procurer des situations dangereuses. Le Bayern pourra donc regretter son manque d’efficacité, mais aussi saluer la résistance d’une équipe de Schalke qui a parfaitement tenu tête à l’un des cadors du championnat et s’offre son premier point à domicile en 12 ans face au Bayern Munich. Et au milieu de cette soirée spectaculaire, Karius, ancien gardien de Liverpool, aura été l’un des grands artisans de ce précieux point.