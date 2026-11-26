Après quatre victoires consécutives en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a concédé ses premiers points de la saison européenne face à l’AS Rome (2-2). Bousculés dans le jeu et moins dangereux offensivement, les hommes de Luis Enrique n’ont pas affiché leur habituelle maîtrise. Pour Daniel Riolo, les longues absences de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia ont considérablement affaibli le club de la capitale. « Au début de la rencontre, tu as une attaque Akliouche, Ferran Torres, Mayulu et tu t’aperçois que ce n’est plus du tout la même équipe. Tu es moins dominateur, tu es malmené dans le jeu et tu concèdes plus d’occasions parce que ton premier pressing est moins efficace. Et là, ce n’est plus un hasard du tout : tu es moins fort parce que tu as des joueurs moins forts », a déclaré l’éditorialiste dans l’After Foot sur RMC. Ce dernier a également pointé du doigt le rendement insuffisant de Maghnes Akliouche et de Ferran Torres.

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Si Daniel Riolo estime que le PSG a perdu en qualité, il ne préconise pas pour autant un recrutement coûteux lors du mercato hivernal. Selon lui, l’arrivée d’une nouvelle star offensive pourrait notamment poser des problèmes de gestion d’effectif à plus long terme, une fois les deux blessés de retour. Le journaliste préfère ainsi relativiser les ambitions européennes du double tenant du titre. « Va avec cette équipe au bout de ce que tu veux faire, ils sont habités par une confiance qui renverse énormément de choses depuis deux ans. Si tu t’arrêtes en huitièmes ou en quarts, ce n’est pas la fin du monde. Tu n’es pas sûr de trouver la bonne pioche au mois de janvier », a-t-il poursuivi, rappelant le caractère exceptionnel de perdre deux joueurs majeurs sur de graves blessures au genou au même moment.