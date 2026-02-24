Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : les supporters au soutien de Vinicius Jr

Par Samuel Zemour
1 min.
vinic @Maxppp
Des banderoles de soutien à Vinícius Júnior ont été déployées ce matin au centre d’entraînement du Real Madrid, à Valdebebas, à la veille du choc face au SL Benfica (21 heures). Plusieurs messages en faveur de l’ailier brésilien ont été affichés par les supporters à proximité des installations madrilènes, dans un contexte toujours tendu après les insultes racistes proférées au match aller.

Alexis Rodríguez
Pancartas de apoyo a Vinicius en la previa al partido contra el Benfica.

📍 Valdebebas.
Voir sur X

Des messages qui interviennent après la mise à l’écart de Gianluca Prestianni, provisoirement suspendu par l’UEFA pour ce match retour. Pour rappel, ce match de suspension intervient alors que l’enquête concernant Gianluca Prestianni, qui aurait traité Vinicius Jr de "singe" pendant le match aller, à Lisbonne, est toujours en cours. L’ailier de 20 ans pourrait être sanctionné beaucoup plus lourdement à l’issue des investigations.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Real Madrid
Vinícius Júnior

Ligue des Champions
Real Madrid
Vinícius Júnior
