La Croatie traverse une crise sans précédent !

Jamais une sélection ayant disputé une finale de Coupe du Monde, par le passé, ne s’était inclinée par sept buts d’écart à domicile… Jusqu’à ce samedi 3 octobre 2026. En effet, la Croatie a vécu sans doute la pire soirée de son histoire, à Rijeka. Opposés à l’Angleterre, les partenaires de Luka Modrić n’ont pas seulement été battus, mais tout bonnement écrasés par Harry Kane et les siens (0-7). La plus large défaite de l’histoire de la sélection croate, qui espérait entamer un renouveau avec Slaven Bilić. De retour après son premier passage (2006 et 2012) et nommé à la place de Zlatko Dalić après la Coupe du Monde 2026, cet été, l’homme de 58 ans avait comme mission de prendre la relève d’une génération dorée qui s’essoufflait, après avoir enchaîné notamment deux derniers carrés (une finale en 2018 et une troisième place en 2022) sur les trois dernières éditions du Mondial.

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Après un premier match encourageant en Tchéquie (1-2), les Croates ont finalement subi la loi des champions du monde espagnols (4-1), mardi soir. Quatre jours plus tard, les Vatreni se sont tout simplement écroulés. « Il est difficile de trouver les mots pour décrire ce qui s’est passé en première mi-temps », a indiqué le média croate Sportnet alors que les Three Lions menaient déjà 0-4 à la pause. « Ce n’était pas un match. C’était un véritable spectacle d’horreur footballistique, avec des airs de documentaire sur la lente disparition d’une équipe nationale de la scène internationale », a lâché le site Germanijak. Jr. Voir la Croatie s’effondrer ainsi n’était pas un spectacle footballistique, mais un avertissement s’affichant à l’écran : "Déconseillé aux moins de 18 ans." »

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Bilić déjà en danger

Forcément, après la rencontre, les mots manquaient pour qualifier cette déculottée. « Depuis que je fais partie de l’équipe nationale, parmi tous les matchs que j’ai vus, je n’ai jamais vu la Croatie dans un tel état. C’était vraiment une mauvaise journée pour tout le monde et je n’ai rien d’intelligent à dire », affirmait le Lensois, Franjo Ivanović, au micro de Nova TV. Le légendaire Luka Modrić était également sans voix. « Il est difficile d’expliquer une telle prestation sans parler de duels, de fautes, d’agressivité, de cohésion… Je suis ici depuis 20 ans, mais c’est la première fois que j’ai honte après un match. On peut perdre, l’adversaire peut être meilleur, il est actuellement meilleur, mais perdre ainsi et gâcher la réputation que nous avons bâtie au fil des années est inacceptable. J’ai honte », s’indignait Luka Modrić.

« De la première à la dernière minute… Ce n’est pas comme ça qu’on joue au football. Même avec deux joueurs en moins, on ne pourrait pas jouer comme ça, et on aurait dit qu’on en avait quatre ou cinq de moins. Une soirée catastrophique. » Pointé du doigt après cette humiliation historique, Bilić se désignait lui-même comme le principal responsable. « C’est clairement ma responsabilité. Je suis l’entraîneur, c’est mon équipe nationale. Bien sûr, nous allons analyser la situation et passer tout en revue. Cependant, même si certains joueurs ne jouent pas pour leur club, cela ne peut pas expliquer une différence aussi importante… Pour être réaliste, comme je l’ai dit, je ne pense pas que l’Angleterre aurait battu l’Estonie 7-0 à ce moment-là. C’est donc inacceptable pour la Croatie », a-t-il même ajouté après avoir encaissé 12 buts en une semaine. Alors que la Croatie va accueillir l’Espagne, mardi, Bilić pourrait déjà vivre ses dernières heures avec la sélection aux Damiers… après seulement trois rencontres en charge.