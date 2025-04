PSG : Luis Enrique ne s’inquiète pas après la défaite contre Nice

Invaincus en Ligue 1 après 30 journées, les Champions de France ont chuté contre le GYM, lors de leur 31e rencontre (1-3). Et malgré cette défaite concédée à domicile, Luis Enrique ne s’inquiète pas et se tourne déjà vers Arsenal, le prochain rendez-vous, en demi-finale de C1.

«Ce n’est pas une défaite qui fait mal. Je voudrais féliciter Nice, qui a fait un match très sérieux. Ils ont très bien défendu, on a eu 30 occasions. On aimerait faire le même match face à Arsenal, avoir 30 opportunités. Nous allons faire le maximum pour les supporters. Nice a offert une prestation défensive exceptionnelle, mais on aurait dû gagner ce match quand on regarde la globalité», a-t-il lâché sur DAZN.