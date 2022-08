Almeria annonce la vente prochaine d'Umar Sadiq pour près de 30M€

Formé à la Spezia et révélé à l'AS Roma, Umar Sadiq a multiplié les prêts entre 2016 et 2020 (Bologne, Torino, NAC Breda, Glasgow Rangers, Perugia et Partizan) jusqu'à son transfert à l'hiver 2020 au Partizan Belgrade. Vendu quelques mois plus tard contre 9 millions d'euros à Almeria, l'attaquant a brillé en deuxième division espagnole. Auteur de 18 réalisations et 12 offrandes en 36 matches de championnat l'an dernier, le buteur nigérian se dirige vers un départ après avoir promu son équipe dans l'élite.

Directeur général du club, Mohamed El Assy a annoncé un transfert record dans des propos relayés par Marca : «Umar Sadiq sera vendu pour un peu moins de 30 millions d'euros. Nous avons plus de 12-13 joueurs qui ont reçu des offres, ce sont des joueurs qui ont un nom sur le marché et qui devraient avoir un grand avenir.» Un chiffre fou qui devrait donc dépasser la vente de Darwin Núñez à Benfica il y a deux ans qui était de 24 millions d'euros. Les noms de Villarreal et de Getafe ont notamment été évoqués, reste à définir l'identité du club acheteur.