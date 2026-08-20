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Real Madrid : José Mourinho ne voudrait pas de Lamine Yamal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal à l'échauffement avec le Barça @Maxppp

José Mourinho est un homme qui protège énormément ses joueurs. Le nouveau coach du Real Madrid l’a une nouvelle fois démontré à l’occasion de la parution de la deuxième partie de son interview accordée à l’émission El Chiringuito. Quand le journaliste Josep Pedrerol lui demande s’il aimerait avoir Lamine Yamal dans son effectif, le Special One a rapidement dégainé.

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« Non. C’est sans aucun doute un excellent joueur, un jeune qui a un potentiel de progression incroyable. Ce n’est pas courant, à son âge, d’être champion d’Europe et du monde, mais nous avons un effectif de haut niveau, il ne trouverait pas sa place parmi nous. Maintenant, ce sont les miens. Les miens sont les meilleurs », a confié le Lusitanien.

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