Équipe de France : Kylian Mbappé est déjà de retour à Madrid

Unique buteur de la première de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France contre la Turquie (0-1), vendredi soir, Kylian Mbappé est déjà de retour à Madrid. Sorti sur blessure dans la foulée de son 67e but sur le maillot tricolore, l’avant-centre du Real Madrid a déclaré forfait pour les trois prochains matchs de Ligue des Nations des Bleus et doit à présent passer des examens pour connaître sa durée d’indisponibilité. « Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement. Bon rétablissement Kylian », avait communiqué dans la soirée la Fédération française de football, dans la foulée de l’intervention de Zidane au micro de TF1.

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🚨 IMAGEN @elchiringuitotv | ¡MBAPPÉ YA ESTÁ en MADRID tras su LESIÓN de RODILLA!



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Aperçu dans la capitale espagnole, le joueur de 27 ans a signé quelques autographes avant de vite rejoindre un van, comme le montrent les images captées par El Chiringuito, ce samedi. Son club, le Real Madrid, retient son souffle, alors que l’ancien Parisien avait déjà connu un problème sur ce même genou gauche, en tout début d’année civile 2026.