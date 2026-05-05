Ángel Di María interrompu en plein match par un chien en Argentine

Le match entre Rosario Central et Tigre (1-1) a connu une scène totalement improbable en Argentine. En pleine rencontre disputée au stade Gigante de Arroyito, un jeune chien nommé « Coco » a soudainement fait irruption sur la pelouse, interrompant brièvement la partie du club de Ángel Di María. Rapidement, les images de ce chiot courant entre les joueurs et les agents de sécurité ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l’amusement général dans les tribunes comme sur internet.

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Mais derrière cette séquence insolite se cachait surtout une un peu plus touchante. Comme l’a raconté sa propriétaire au média Rosario3, il s’était échappé quelques minutes plus tôt lors d’une promenade près du stade. Alors que sa famille le cherchait désespérément dans le quartier, et heureusement une amie a reconnu le chiot sur les vidéos devenues virales sur Instagram.