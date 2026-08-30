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Real Madrid : le festival de Jude Bellingham contre Malaga

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jude Bellingham et Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 3-0 Malaga

Ce Real Madrid est impressionnant. Après deux victoires inaugurales contre l’Espanyol et la Real Sociedad, les Madrilènes affrontaient Malaga ce dimanche à la maison. L’occasion pour Jude Bellingham de confirmer qu’il est en grande forme. Après une saison timide, l’Anglais sort d’une énorme Coupe du Monde et réalise un superbe début de saison sous les ordres de José Mourinho. Face au promu ce dimanche, Bellingham a encore marqué.

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Servi en plein cœur du jeu, l’ancien du Borussia Dortmund a une nouvelle fois fait étalage de toute sa classe pour redonner l’avantage aux Merengues. Après une prise de balle incisive, l’international anglais s’est engouffré plein axe dans la défense adverse avant d’enchaîner deux feintes de corps dévastatrices. Ayant éliminé ses vis-à-vis sur la droite de la surface, le milieu madrilène a ensuite ajusté une frappe croisée au ras du sol du pied droit qui n’a laissé aucune chance au gardien.

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