Brest : le directeur sportif Gregory Lorenzi s’est mis d’accord avec un club de Ligue 1

Clap de fin pour la belle aventure entre Grégory Lorenzi et le Stade Brestois. Après avoir pris ses fonctions en Ligue 2 à l’été 2016, à 33 ans et tout juste après sa carrière de joueur, le directeur sportif breton a vu passer le club de la deuxième division à la Ligue des Champions et se dit maintenant prêt à changer d’air. Déjà sollicité depuis plusieurs saisons, il avait fait le choix de rester au Stade Brestois, mais est maintenant prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière de dirigeant.

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«Je fais passer l’intérêt personnel au second plan. Ce qui m’importe, c’est le club. On doit être à 100 % focus sur les objectifs. Il reste cinq matches pour nous, c’est difficile de parler de son cas personnel. Je ne veux pas perturber ou fragiliser quoi que ce soit. Mais ça fait toujours plaisir quand on est sollicité», avait-il assuré à Ligue 1+ le week-end dernier. Plusieurs opportunités s’offraient alors à lui, comme l’OGC Nice, alors que Florian Maurice serait sur le départ. Saint-Etienne était aussi sur les rangs, alors que son nom avait également été cité du côté de l’OM.

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Grégory Lorenzi a dit oui

La possibilité de l’étranger existait également, où son nom avait été cité vers Nottingham Forest et il avait même entamé des premières discussions avec le club de Crystal Palace. Mais d’après des informations de nice-matin, Grégory Lorenzi était bien en discussions avancées avec l’OGC Nice et nous pouvons confirmer qu’il est tombé d’accord avec le GYM. L’actuel directeur sportif du Stade Brestois aurait donc choisi de rejoindre les Aiglons à l’issue de la saison pour succéder à Florian Maurice et débuter un nouveau projet avec le club du sud de la France.

Récemment, Maurice Cohen avait expliqué que Lorenzi était «un bon directeur sportif, il a fait de bonnes choses à Brest», sans confirmer ni infirmer de contacts. Actuellement à la 15e place du classement et seulement à cinq points du barragiste Auxerre, à trois journées de la fin, le club azuréen doit maintenant valider son maintien en Ligue 1 et finaliser les modalités de départ de Maurice. Un joli coup de la part de la direction niçoise, qui a réussi à enrôler un directeur sportif très sollicité.