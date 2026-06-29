Liam Rosenior a donné son accord pour rejoindre le Paris FC

Malgré une remarquable opération maintien conclue à une belle onzième place pour la première saison du club en Ligue 1, l’aventure d’Antoine Kombouaré sur le banc du Paris FC semble irrémédiablement toucher à sa fin. Si la direction parisienne, portée par Antoine Arnault, souhaitait initialement poursuivre la collaboration, les négociations ont fini par s’enliser ces dernières semaines. Désireux de clarifier la situation pour lancer au plus vite un mercato estival ambitieux, doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros pour attirer quatre à cinq recrues, le club de la capitale a rapidement activé d’autres pistes, notamment après avoir vu Bruno Genesio lui filer entre les doigts pour rejoindre l’OM.

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La quête du nouveau chef d’orchestre francilien a finalement porté ses fruits de l’autre côté de la Manche. Comme nous vous le révélions dès la mi-juin, Liam Rosenior figurait en très bonne place sur la short-list parisienne, au point d’être rapidement érigé en priorité absolue par Marco Neppe. Selon nos dernières informations, le technicien anglais a officiellement donné son accord pour rejoindre le projet du Paris FC. Libre de tout contrat après une expérience expéditive et compliquée de seulement 104 jours à la tête de Chelsea, l’entraîneur de 41 ans conserve une très belle cote dans l’Hexagone suite à son passage particulièrement abouti sur le banc du RC Strasbourg. Les deux parties s’attellent désormais à peaufiner les tout derniers détails contractuels avant d’officialiser cette arrivée séduisante sur le banc parisien. Hasard ou pas, le club francilien a d’ailleurs repoussé la date de la reprise de l’entrainement…