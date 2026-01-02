Ecosse : Heart of Midlothian, le club qui veut mettre fin à 40 ans d’hégémonie du Celtic et des Rangers

Le football écossais est un sport qui se joue à onze contre onze et à la fin, c’est un club de Glasgow qui gagne. Cette formule revisitée pour les circonstances se vérifie sans discontinuité depuis 1986, où le Celtic (22 titres depuis cette date) et les Rangers (18 titres) se disputent sans partage la Scottish Premiership. Il faut remonter au doublé d’Aberdeen (1984 et 1985), alors dirigé par un certain Alex Ferguson, pour retrouver trace d’un autre club champion. Et si cette année marquait celle de la rupture ? Après 19 journées, ni les Bhoys (2es), ni leurs grands rivaux des Gers (3es), ne caracolent en tête du classement.

Le trône est bel et bien occupé par Heart of Midlothian, qui possède désormais trois points de marge après sa défaite dans le derby d’Édimbourg contre Hibernian (3-2). Le leader pourrait reprendre de l’avance lors de la réception demain de Livingston (16h), la lanterne rouge du championnat, alors que les deux ogres de Glasgow s’affrontent à l’occasion d’un nouvel Old Firm (13h30). Il est évidemment trop tôt pour parler de titre dans une Scottish Premiership où tout le monde s’affronte trois fois avant une phase finale entre les six meilleurs de la saison régulière. Néanmoins, tous les voyants tournent au vert pour le moment.

Hearts surprend depuis le début de la saison

Hearts n’a perdu que deux matchs cette saison. Il possède la meilleure attaque (38 buts) et la 3e meilleure défense (17 buts). De quoi nourrir de grands espoirs et rompre la monotonie de ce paysage footballistique local, trop habitué au bicolore. Les Jambos se donnent en tout cas le droit de rêver. « Nous sommes exactement là où nous voulions être. Je l’ai dit aux joueurs. Nous nous sommes imposés cette exigence pour nous assurer d’être au top de notre forme », analysait Derek McInnes, l’entraîneur depuis le début de la saison, après la victoire sur les Rangers le 21 décembre dernier.

« Les supporters voient comment les joueurs travaillent et comment ils contribuent à chaque résultat, poursuivait celui qui est brièvement passé par Toulouse durant sa carrière de milieu de terrain. Nous avons aussi de bons joueurs talentueux dans l’effectif. » Au début du mois, Hearts est même allé s’imposer sur la pelouse du Celtic Park (2-1), contrariant la première de Wilfried Nancy sur le banc. McInnes n’incarne pas seul le projet du renouveau même s’il contribue à le relancer après une dernière saison manquée, ponctuée à la 7e place et sans coupe d’Europe. Une première depuis la remontée en 2022.

Quand les supporters sauvent le club de la disparition

Tout aurait pu s’arrêter dix ans plus tôt lorsque l’équipe de la capitale est criblée de dettes après la gestion catastrophique de son propriétaire russe, Vladimir Romanov. Le club est placé sous administration judiciaire, le temps que la Fondation of Hearts, coopérative de supporters basée sur un modèle de cotisation mensuelle, parvienne à réunir les fonds nécessaires pour racheter les parts de la société, aidée par quelques donateurs généreux et une femme d’affaires un brin philanthrope, Ann Budge. C’est elle qui assure le train de vie du club depuis une quasi-décennie, jusqu’au transfert des actions à la fondation, désormais propriétaire.

C’est encore elle qui permet aux Hearts de faire entrer Tony Bloom au capital, à hauteur de 29 % moyennant 10 M€ l’été dernier. L’Anglais n’est pas n’importe qui. En plus des fonds nécessaires pour se développer, il amène avec lui un savoir-faire qui a jusque-là très bien fonctionné à Brighton et à l’Union Saint-Gilloise, dont il est le patron. L’entrepreneur à succès a fait fortune dans le monde du poker en ligne et des paris sportifs, notamment par le biais des datas et des algorithmes, quand ces termes étaient encore inconnus du commun des mortels. Une fois les poches pleines, il a calqué son modèle au football avec une certaine réussite.

Tony Bloom et Jamestown Analytics

Les Seagulls sont devenus une équipe qui compte en Premier League, réalisant des plus-values énormes sur le marché des transferts avec Moises Caicedo, Alexis Mac Allister, Marc Cucurella, tous dénichés grâce aux données récupérées par Jamestown Analytics, le fameux outil permettant ensuite de traiter les informations sur les joueurs analysés. L’Union Saint-Gilloise aussi connaît un renouveau épatant en devenant au printemps dernier champion de Belgique, 90 ans après son dernier titre, et ce, malgré le départ de nombreux joueurs, tous revendus à prix d’or comme Mohamed Amoura, Victor Boniface ou encore Deniz Undav.

Et pas de crainte de multipropriété ici puisque la venue de Bloom dans le capital a été validée à 98,5 % par la fondation, à la condition de ne pas faire partie du même modèle que le City Group ou le Eagle Football Group. Il débarque donc à Édimbourg avec son algorithme magique et une bonne dose de confiance en soi dans le but de faire « bousculer la hiérarchie du football écossais. » Aujourd’hui, cette prédiction ne fait plus rire du tout. Grâce à Jamestown Analytics, Hearts est allé chercher Claudio Braga à Aalesund (2e division norvégienne) pour 520 000 euros et Alexandros Kyziridis, dont le contrat à Michalovce (D1 slovaque) s’achevait.

La réussite grâce aux datas

Ils sont pour le moment les deux plus belles réussites du club, qui connaît aussi ses échecs en matière de recrutement. Le Portugais est le 2e meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations, derrière son capitaine et star de l’équipe, Lawrence Shankland et ses 10 réalisations. L’ailier grec fait lui des miracles sur son côté gauche avec 3 buts et 6 passes décisives en 19 matchs. La défaite dans le derby a pu casser la dynamique, mais il faut bien reconnaître que les planètes sont parfaitement alignées cette saison pour mettre fin à la domination séculaire du Celtic et des Rangers, tous deux en méforme cette saison.

Les deux ennemis jurés ont l’avantage de disposer d’un effectif supérieur sur le papier, mais aussi le désavantage de disputer une coupe d’Europe. Plus pour longtemps, du moins en ce qui concerne les Gers, 33es de Ligue Europa, quand la formation au Trèfle, 24e, avance sur un fil. L’écart en tête du championnat a déjà commencé à fondre. Fin octobre, les Jambos ont compté jusqu’à 8 points d’avance. Tynecastle Park, stade mythique qui accueille les matchs du club de la capitale depuis 1886, demeure une forteresse imprenable et espère voir un premier titre de champion depuis 1960. Les 18 000 supporters veulent y croire. Et si ce n’est pas pour cette saison, il y a de quoi être optimiste pour la suite.