Accord trouvé entre Arsenal et Al-Hilal pour Gabriel Martinelli

Gros dossier d’Arsenal sur le plan des départs depuis quelques jours, Gabriel Martinelli (25 ans) se dirige vers l’Arabie saoudite. L’ailier brésilien qui a vu Christos Tzolis arriver à sa place n’avait plus qu’un an de contrat avec les Gunners. Al-Hilal pousse d’ailleurs pour le récupérer.

La suite après cette publicité

🚨🔴🇧🇷 #PL |



🔐 Accord de principe trouvé entre Arsenal et Al-Hilal pour Gabriel Martinelli.



❗️Arsenal pousse désormais pour convaincre l’ailier brésilien d’accepter la proposition saoudienne.



⏳ Négociations toujours en cours avec le joueur.

https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/p5lNNiPo7b — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2026

Selon nos informations, le club saoudien a trouvé un accord avec Arsenal pour le transfert de Gabriel Martinelli. Le Brésilien pourrait ainsi renforcer une attaque où l’on retrouve Crysencio Summerville arrivé de West Ham. Le buteur d’Aston Villa, Ollie Watkins pourrait d’ailleurs suivre.