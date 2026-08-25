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Accord trouvé entre Arsenal et Al-Hilal pour Gabriel Martinelli

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Gabriel Martinelli @Maxppp

Gros dossier d’Arsenal sur le plan des départs depuis quelques jours, Gabriel Martinelli (25 ans) se dirige vers l’Arabie saoudite. L’ailier brésilien qui a vu Christos Tzolis arriver à sa place n’avait plus qu’un an de contrat avec les Gunners. Al-Hilal pousse d’ailleurs pour le récupérer.

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Selon nos informations, le club saoudien a trouvé un accord avec Arsenal pour le transfert de Gabriel Martinelli. Le Brésilien pourrait ainsi renforcer une attaque où l’on retrouve Crysencio Summerville arrivé de West Ham. Le buteur d’Aston Villa, Ollie Watkins pourrait d’ailleurs suivre.

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