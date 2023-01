Bordeaux : les révélations cinglantes de Grégory Coupet

La suite après cette publicité

Écarté du staff professionnel des Girondins de Bordeaux en février 2022, alors qu’il occupait le poste d’entraîneur des gardiens du club, Grégory Coupet s’est aujourd’hui mis en retrait du football. Dans un entretien accordé à Sud Ouest, l’ancien portier des Bleus (34 sélections) est revenu sur son nouveau quotidien, mais aussi sur son passage au club. Et visiblement, il n’en garde pas que des bons souvenirs.

S’il confirme avoir appris son départ du club par mail, Coupet a également été étonné de voir que plusieurs joueurs consommaient des snus dans le vestiaire : « À Bordeaux, les joueurs prenaient du snus (poudre de tabac qui est placée sur la gencive, NDLR). C‘est à la mode, ça vient des pays de l’Est et du hockey sur glace. Ça anesthésie les douleurs des chocs et j’ai eu parfois l’impression que ça jouait aussi sur la vitesse de réaction. Je l’avais déjà vu à Dijon et j’ai tout de suite alerté. Le doc a fait une réunion sur les effets », a-t-il révélé, avant d’évoquer la piètre qualité des terrains d’entraînement du club : «Et ce qui m’a marqué à Bordeaux, ce sont les terrains d’entraînement. Des efforts ont été faits, mais quand je suis arrivé, ils étaient horribles - je ne parle même pas de ceux de la réserve -, pas à la hauteur d’un grand club.»

