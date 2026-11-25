C’est sans contestation possible l’un des meilleurs transferts réalisés par le Bayern Munich ces dernières années. Michael Olise, recruté pour moins de 60 M€ à Crystal Palace en 2024 est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde, avec un statut d’international français, et est désormais estimé à 180 M€ par Transfermarkt. Dans les faits, sa valeur marchande dépasse allègrement les 200 M€ et il en faudrait encore plus pour convaincre le club bavarois de lâcher sa pépite, âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2029.

La suite après cette publicité

Cependant, la direction du Bayern sait qu’elle ne doit pas trainer pour ne pas se retrouver l’été prochain avec un joueur en fin de contrat dans 2 ans. Les discussions pour une prolongation ont donc débuté, et elles ont de bonnes chances d’aboutir. Mais il y aura probablement des conditions négociées par le clan Olise. Car cela ne vous a pas échappé, Michael Olise s’est déjà posé quelques questions au sujet de son avenir l’été dernier, au sortir d’une Coupe du Monde qui l’a consacré comme l’un des meilleurs ailiers droits de la planète.

La suite après cette publicité

Olise a constaté le comportement de la direction du Bayern dans le dossier Musiala

Le Real Madrid lui a fait les yeux doux, et il n’était pas insensible à l’approche de la Casa Blanca. Pas au point de le pousser à réclamer un départ, car il ne souhaite pas durcir les relations avec le Bayern Munich. Il faudra potentiellement passer par l’insertion d’une clause libératoire, dans le futur contrat pour se laisser une porte de sortie, avec un Real toujours à l’affût. Le Bayern sait qu’il joue gros dans ce dossier, et ne peut pas laisser Olise lui filer entre les doigts.

La suite après cette publicité

Mais le club munichois ne se met pas non plus dans les meilleures conditions, à l’image du dossier Jamal Musiala. Olise ne s’est ainsi pas empêché de liker une publication Instagram qui relayait le communiqué de la FIFPro, réclamant plus de respect du Bayern au sujet de Musiala, et cela s’est remarqué… Olise voit que le vent peut vite tourner en Bavière même après avoir signé une prolongation de contrat comme l’avait fait Musiala (lié jusqu’en 2030). Gêné aux entournures par les conséquences du dossier Musiala, conscient qu’Olise veut se préserver la possibilité d’un avenir loin de la Bavière, le Bayern Munich ne se présente pas en position de force.