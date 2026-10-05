Angleterre : Alex Scott et Ezri Konsa quittent le rassemblement

Blessés, Alex Scott et Ezri Konsa quittent le rassemblement anglais. Les deux internationaux ont été contraints de déclarer forfait pour le dernier match de l’Angleterre face à la République tchèque, mardi à Wembley, et ont regagné leurs clubs respectifs pour passer des examens complémentaires. Scott, milieu de Bournemouth, s’est blessé lors de la large victoire contre la Croatie (7-0), samedi, au cours de laquelle il avait connu sa première titularisation avec les Three Lions.

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Le jeune milieu de 23 ans pourrait être éloigné des terrains plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, voire jusqu’à deux mois selon plusieurs médias britanniques. De son côté, Ezri Konsa, défenseur d’Arsenal, a également quitté le groupe après avoir disputé l’intégralité de la rencontre face aux Croates. La nature et la gravité de sa blessure restent pour l’heure à déterminer. Thomas Tuchel devra donc composer avec un groupe réduit à 22 joueurs pour la dernière échéance de cette fenêtre internationale.