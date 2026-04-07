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Liga

Barça : les arbitres confirment que Gerard Martin aurait dû être expulsé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Gerard Martín avec le FC Barcelone @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Le week-end dernier, l’Atlético de Madrid avait enragé contre l’arbitrage lors de la défaite face au FC Barceloen (1-2). Et une action en particulier a fait disjoncter les Colchoneros : l’expulsion de Gerard Martin suite à une intervention musclée sur Thiago Almada… Une exclusion finalement annulée et transformée en un simple carton jaune après révision auprès de la VAR.

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Et le Comité technique des arbitres espagnols (CTA) vient de confirmer dans sa vidéo hebdomadaire Tiempo de Revisión qu’il s’agissait d’une erreur. Le joueur barcelonais aurait dû être expulsé. L’Atlético de Madrid a donc bien eu raison de se plaindre…

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