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Premier League

Liverpool : des supporters de Manchester United se moquent de Diogo Jota

Par Allan Brevi
1 min.
Diogo Jota sous les couleurs de Liverpool @Maxppp

Une séquence polémique a terni le choc entre Manchester United et Liverpool ce week-end à Old Trafford. Avant la rencontre remportée 3-2 par les Red Devils, un petit groupe de "supporters" mancuniens a été filmé en train de chanter des paroles offensantes visant Diogo Jota, décédé l’été dernier dans un accident de voiture en Espagne avec son frère André. Alors qu’une minute d’applaudissements était organisée à la 20e minute en hommage à l’international portugais, certains individus ont tenté de perturber ce moment de recueillement avec des chants déplacés. Les images ont rapidement provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

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Goals Side
🚨🗣️ Some Manchester United fans’ chants yesterday:

“Jota’s gone, bye-bye.” 🎶🚮
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Une partie importante des supporters de Manchester United s’est immédiatement désolidarisée de ces comportements, plusieurs fans réclamant même des sanctions et des interdictions de stade contre les auteurs des chants. Malgré cet incident, l’hommage rendu à Jota a été largement respecté dans l’enceinte d’Old Trafford, où de nombreux supporters mancuniens ont participé aux applaudissements en mémoire de l’ancien attaquant de Liverpool, qui portait le numéro 20.

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