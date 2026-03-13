PL : Antoine Semenyo élu joueur du mois de février

Cet hiver, Antoine Semenyo a fait l’objet de nombreuses convoitises. Mais c’est finalement Manchester City qui a raflé la mise. Un club où l’ancien joueur de Bournemouth se sent déjà très bien. Il a d’ailleurs été élu joueur du mois de février en Premier League. Il faut dire qu’il a brillé le mois dernier avec 3 buts et 1 assist en 5 apparitions. C’est la première fois de sa carrière que le Ghanéen remporte ce prix. Un moment important pour lui.

La suite après cette publicité

«C’est un moment formidable pour moi. Remporter le titre de Joueur du mois de Premier League si peu de temps après avoir rejoint City est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je me concentre désormais sur ma progression et sur le fait d’aider City à obtenir les meilleurs résultats possibles. Il y a encore beaucoup à jouer et je suis vraiment enthousiaste à l’idée de vivre cette dernière période de la saison.» City compte sur lui.