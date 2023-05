PSG : la prolongation de Marquinhos est réglée

Marquinhos va prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain. Même si le capitaine parisien n’est pas dans la meilleure forme de sa carrière cette saison, il reste un élément important du club de la capitale. Et malgré les nombreuses critiques qui s’abattent sur lui ces dernières semaines en raison de ses prestations décevantes, le Brésilien a décidé de prolonger son contrat avec les Rouge et Bleu. Alors que Marquinhos fêtera tout prochainement son anniversaire (il aura 29 ans le 14 mai prochain), le défenseur central devrait également fêter sa prolongation dans les prochains jours.

En effet, le Brésilien a été aperçu cette semaine avec un maillot floqué «2027» dans les mains, en sortant furtivement d’une pièce du Camp des Loges, le camp de base des Parisiens, comme le révèlent nos confrères de RMC Sport. Toute la campagne d’officialisation, comme les photos et la communication, serait également prête. Il ne manquerait donc plus que l’annonce officielle, qui ne devrait plus tarder. La direction du PSG a donc décidé de renouveler sa confiance en Marquinhos. Le capitaine parisien a de son côté la ferme intention de marquer de son empreinte l’histoire du club francilien.

