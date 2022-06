Ballon d'Or : Mohamed Salah «choqué» de son classement en 2021

Interviewé ce samedi par France Football, l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a évoqué ses ambitions pour le Ballon d’Or. L’Egyptien de 29 ans s’est dit choqué par son classement lors de l’édition 2021 de la prestigieuse récompense individuelle et a expliqué qu’il espérait un jour remporter le Ballon d’Or.

« C'est formidable d'entendre son nom cité pour le prochain Ballon d'Or. Je ne le nie pas, j'ai envie d'être reconnu comme le meilleur joueur au monde. Et le Ballon d'Or figure au premier rang de mes objectifs. C'est vrai que j'ai été choqué par mon classement 2021 (septième). Pour cette année, cette défaite contre le Real Madrid constitue certainement un handicap, même si j'ai réalisé un bon match en finale. Mais elle n'annule pas tout ce que j'ai réalisé depuis des mois. Attendons le vote du jury. Et si je ne suis pas Ballon d'Or en 2022, je ferai tout pour être le suivant », a déclaré Salah qui a disputé 51 matches avec les Reds cette saison, inscrit 31 buts et délivré 16 passes décisives.