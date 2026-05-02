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Ligue 1

PSG : Zaïre-Emery marque 44 secondes après son entrée

Par Valentin Feuillette
1 min.
Warren Zaïre-Emery @Maxppp
PSG 2-2 Lorient

À la 62e minute, Warren Zaïre-Emery est entré en jeu et frappe immédiatement fort en redonnant l’avantage au Paris Saint-Germain face à Lorient. Sur un décalage de Désiré Doué, le jeune milieu parisien a déclenché une frappe puissante des 20 mètres.

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[🎞️VIDEO - BUT] ⚽️ #Ligue1McDonalds
💥 Sur son 1er ballon, Warren Zaïre-Emery décoche une frappe de l'extérieur de la surface et redonne l'avantage au PSG à l'heure de jeu !!!
➡️ PSG 2-1 FC Lorient
#PSGFCL
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Le ballon a été légèrement dévié par Talbi, ce qui a trompé Yvon Mvogo. Entré depuis moins d’une minute, Zaïre-Emery s’offre un but express et permet au PSG de repasser devant (2-1).

Pub. le - MAJ le
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