PSG : Zaïre-Emery marque 44 secondes après son entrée

À la 62e minute, Warren Zaïre-Emery est entré en jeu et frappe immédiatement fort en redonnant l’avantage au Paris Saint-Germain face à Lorient. Sur un décalage de Désiré Doué, le jeune milieu parisien a déclenché une frappe puissante des 20 mètres.

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Le ballon a été légèrement dévié par Talbi, ce qui a trompé Yvon Mvogo. Entré depuis moins d’une minute, Zaïre-Emery s’offre un but express et permet au PSG de repasser devant (2-1).