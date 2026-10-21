Manchester City : Enzo Maresca annonce une bonne nouvelle pour Erling Haaland

Bonne nouvelle pour Manchester City avant son déplacement sur la pelouse d’Aston Villa, samedi à la mi-journée. Absent lors de la large victoire des Citizens face à l’AEK Athènes (5-1), mardi soir en Ligue des Champions, Erling Haaland sera bien disponible pour cette nouvelle rencontre de Premier League. Présent en conférence de presse après le succès de son équipe, Enzo Maresca a confirmé que son attaquant norvégien était totalement opérationnel. « Il est prêt à débuter », a assuré le technicien italien, mettant ainsi fin aux inquiétudes concernant l’état physique de son buteur. Pour rappel, Haaland avait été aperçu en train de boiter à l’issue de la victoire contre Ipswich le week-end dernier. Une situation qui avait poussé son entraîneur à prendre certaines précautions en coupe d’Europe, en le laissant sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre.

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Un choix parfaitement assumé par Maresca, qui a profité de la rencontre face au club grec pour faire souffler plusieurs cadres de son effectif. « Nous avions cinq ou six joueurs prêts à jouer, mais ils ont pris du repos, ce qui me convient parfaitement », a-t-il expliqué. Il faut dire que Manchester City n’a pas eu besoin de son attaquant vedette pour faire la différence, menant déjà 2-0 à la pause avant de s’imposer largement grâce notamment à un triplé de Phil Foden. Désormais, les Citizens vont retrouver le championnat avec l’objectif de poursuivre leur début de saison parfait. Leaders de Premier League avec trois points d’avance sur leur premier poursuivant, les Mancuniens tenteront de conserver leur invincibilité à Villa Park, avec un Erling Haaland de nouveau prêt à mener l’attaque.