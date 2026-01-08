Bournemouth confirme le départ de Semenyo à Man City

Hier soir, Antoine Semenyo a disputé son dernier match sous le maillot de Bournemouth. Il a d’ailleurs offert la victoire 3 à 2 de son équipe face à Tottenham. Après la rencontre, son entraîneur, Andoni Iraola, a confirmé son départ. «Ce qu’il a fait n’est pas facile. La plupart des joueurs, beaucoup, auraient agi différemment. Il n’a jamais cherché d’excuses, il était toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. Nous avons tout fait pour le garder jusqu’au bout, et je pense qu’il est normal qu’il parte avec ce sentiment. L’accueil des supporters lors de sa sortie était sans équivoque. Je suis très heureux pour lui. Nous savons que c’est un joueur de haut niveau, mais surtout une personne exceptionnelle. C’est un joueur irremplaçable, et cette semaine a été difficile pour nous car nous avons également perdu Justin (Kluivert) sur blessure. Perdre les deux en une semaine, pour un club comme le nôtre, c’est un coup dur. Je sais que le club travaille et que nous allons essayer de recruter de nouveaux joueurs, mais il est difficile de remplacer des joueurs de ce calibre.»

Ce matin, Sky Sports ajoute que Semenyo (26 ans) est arrivé dans la nuit à Manchester. Il va passer, comme prévu, sa visite médicale ce jeudi matin. Si tout se passe comme prévu, il signera ensuite son contrat chez les Skyblues. Son transfert devrait rapporter 75 M€ aux Cherries, qui vont devoir se mettre en quête de son remplaçant. Mais avec une telle somme, ils auront de quoi trouver leur bonheur sur le marché.