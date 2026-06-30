Mercato : Folarin Balogun sur la short list du PSG

Au Paris Saint-Germain, les dossiers avancent en parallèle à l’aube d’une saison qui s’annonce une nouvelle fois très chargée. L’un des mouvements majeurs de ce mercato estival concerne Gonçalo Ramos, dont le départ vers l’AC Milan est désormais officialisé. L’attaquant portugais, souvent utilisé comme alternative de luxe dans la rotation parisienne, va retrouver un statut de titulaire en Serie A sous les ordres de son compatriote Ruben Amorim. Une perte de poids pour Luis Enrique, d’autant que Kang-in Lee s’apprête également à plier bagages pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Pour pallier ces départs et remodeler son animation offensive, la direction francilienne a déjà identifié ses priorités. Sur les ailes, les profils de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche font l’unanimité pour apporter de la percussion. Mais en parallèle, la signature d’un nouveau buteur axial pour remplacer le numéro neuf lusitanien est également étudiée avec sérieux.

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Pour combler ce vide à la pointe de l’attaque, Luis Campos et l’état-major parisien ont dressé une short-list regroupant plusieurs noms séduisants. Parmi eux, le profil de Folarin Balogun émerge avec insistance. Il faut dire que l’international américain réalise actuellement une Coupe du Monde 2026 particulièrement remarquée sous les couleurs des États-Unis. Dès son entrée dans la compétition, l’avant-centre a frappé fort en inscrivant un doublé lors du succès (4-1) face au Paraguay. Une prestation historique qui vient confirmer sa superbe saison écoulée avec l’AS Monaco. Auteur de 19 buts en 43 rencontres toutes compétitions confondues, il a terminé meilleur buteur du club de la Principauté, s’imposant comme l’une des références offensives incontournables de notre championnat.

Falorin Balogun a des partisans en interne à Paris

Ce profil de buteur moderne correspond en tout point aux critères recherchés par le champion de France en titre. Selon nos informations, l’attaquant américain de 24 ans est particulièrement apprécié en interne par la direction sportive parisienne, qui voit d’un très bon œil son immense expérience de la Ligue 1, garantie d’une adaptation express au sein du vestiaire. Néanmoins, si l’intérêt du Paris Saint-Germain est réel, il convient de souligner qu’absolument aucun contact officiel n’a encore été établi entre la direction francilienne et son homologue monégasque sur ce dossier. Paris observe avec attention la situation du joueur, mais n’a pas encore dégainé la moindre approche formelle pour lancer les hostilités.

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Du côté du club de la Principauté, la porte n’est pas fermée à un départ de son buteur américain. En effet, l’ASM se trouve en effet dans l’obligation de vendre cet été pour équilibrer ses finances. Face à cette nécessité absolue, la direction asémiste a tranché dans le vif : Folarin Balogun fait partie des trois joueurs à forte valeur marchande dont un départ est envisagé pour renflouer ses caisses. Il est accompagné dans cette vitrine estivale par le milieu de terrain Lamine Camara et par l’ailier Maghnes Akliouche, ce dernier étant précisément l’autre grande priorité du PSG pour ses couloirs. Avec des Monégasques ouverts aux négociations par la force des choses, le Paris Saint-Germain dispose d’une voie royale pour venir faire son marché sur le Rocher si tant est qu’il décide de passer réellement à l’action. Reste qu’aujourd’hui les plus grosses marques d’intérêts viennent de Premier League. De source anglaise, Tottenham et Chelsea sont aujourd’hui très intéressés par le profil du buteur…