Robert Lewandowski a tranché entre le PSG et le Barça, la folie Darwin Nunez enflamme l'Angleterre

Robert Lewandowski a tranché pour son avenir

A Munich, le dossier chaud des dernières semaines concerne Robert Lewandowski. Le Polonais veut changer d'air et selon Mundo Deportivo, le canonnier ne serait «fidèle» qu'au Barça, malgré l'intérêt du PSG. L'attaquant est serein et devrait signer un contrat de trois saisons pour 9 millions d’euros net par exercice. Mais on apprend dans les pages intérieures de Sport que le Bayern a calmé le jeu avec Lewandowski. Le directeur sportif du Bayern a déclaré qu'il avait parlé au Polonais pour s'assurer que la situation ne s'aggrave pas. Il lui a rappelé qu’il doit faire attention à son attitude car il est toujours sous contrat jusqu’en 2023.

Darwin Nunez, nouvel attaquant de Liverpool

Au Portugal, Darwin Nunez fait les gros titres de la presse du pays. Cette dernière est catégorique, le transfert de l'Uruguayen vers Liverpool est officiel comme on peut le lire dans A Bola ou Record. Aux alentours d’une heure du matin, le Benfica a partagé un communiqué assurant que le club portugais a conclu un accord avec Liverpool pour la vente de tous les droits au joueur Darwin Nuñez, pour un montant de 75 millions d'euros. Si on compte les Bonus, ce transfert devrait dépasser les 100 millions d’euros. Le gamin d'Artigas touchera un salaire de 6 millions d'euros net par saison.

L'AC Milan compte signer une pépite Belge

D’après La Gazzetta Dello Sport, l’AC Milan a jeté son dévolu sur une future star belge, Charles De Ketelaere. Le milieu offensif de Club Bruges a tapé dans l'œil de Paulo Maldini. Les dirigeants milanais seraient prêts à offrir 40 millions d'euros pour le numéro 10. Les négociations devraient être corsées selon le journal au papier rose.