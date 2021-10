Angleterre : Gareth Southgate évoque son avenir

Sélectionneur de l'Angleterre depuis septembre 2016, Gareth Southgate a redoré le blason des Three Lions. Le technicien anglais de 51 ans a en effet amené la sélection du Royaume de Sa Majesté de terminer 3ème de la dernière Coupe du Monde en Russie, avant d'échouer de justesse en finale de l'Euro 2020. De belles prouesses pour une nation à la peine depuis de nombreuses années malgré un vivier important d'excellents joueurs. Si certains de ses choix sont critiqués, le bilan de l'ancien coach de Middlesbrough parle pour lui. Alors forcément, alors que son contrat avec la FA (Fédération anglaise) prendra fin après le Mondial 2022 au Qatar, la presse britannique commence déjà à s'interroger sur l'avenir de Southgate. En conférence de presse, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas plus pressé que cela.

« J'ai dit le mois dernier que j'avais demandé à repousser [ces discussions contractuelles] à l'automne, car je voulais juste me concentrer sur les matchs et aussi me donner le temps de prendre la bonne décision », a ainsi confié Gareth Southgate avant la rencontre face à la Hongrie ce mardi (20h45), pour les qualifications au Mondial 2022, avant de poursuivre. « Après l'Euro, il y a énormément d'émotions, de sentiments et de fatigue. Je veux m'assurer que je prends les bonnes décisions pour les bonnes raisons. Les discussions sont très ouvertes et Mark Bellingham [directeur général de la FA] a été d'un grand soutien, mais j'ai vraiment senti que l'objectif d'amener le pays à la Coupe du monde était la priorité. Nous examinerons tout ça dans les prochaines semaines. »