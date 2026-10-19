Ligue 2 : Montpellier ne fait qu’une bouchée de Rodez

Montpellier a parfaitement négocié son déplacement à Rodez ce lundi soir, lors de la 9e journée de Ligue 2. Après une première période sans but, les Héraultais ont accéléré au retour des vestiaires pour faire la différence face aux Ruthénois.

La suite après cette publicité

Nicolas Pays a ouvert le score à la 55e minute, avant que Laciné Mégane Pave ne double la mise quatre minutes plus tard (59e). Daryll Benlahlou a définitivement scellé le succès montpelliérain à la 76e minute. Montpellier s’est ainsi imposé (0-3) sur la pelouse de Rodez.