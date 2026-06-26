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Coupe du Monde

Barça : la piste saoudienne se complique pour Raphinha

Par Tom Courel
1 min.
Raphinha @Maxppp

Alors que Raphinha dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, les clubs saoudiens continuent de s’arracher l’attaquant du FC Barcelone durant la période estivale. Seulement voilà, Al-Hilal, le club saoudien qui cible l’ancien Rennais depuis plusieurs mois, ne s’intéresse pas uniquement à lui. D’après ESPN Brésil, le club de Riyad aurait également activé la piste menant à Mohamed Salah, libre de tout contrat le 1er juillet, après des années de triomphes à Liverpool.

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L’international égyptien se serait vu proposer un contrat de trois ans assorti d’une option pour une année supplémentaire, avec un salaire net annuel de 20 millions d’euros. Une offre similaire à celle formulée pour l’ailier catalan. Quoiqu’il en soit, l’objectif d’Al-Hilal est clair : attirer une star mondiale… ce qui pourrait compromettre la piste Raphinha. À présent, le joueur de 29 ans reste donc dans le flou et poursuit sa route en sélection en attendant de prendre une décision. Patience…

Pub. le - MAJ le
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