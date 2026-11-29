Sans Franck Haise, mais avec les mêmes maux. Pour son premier match depuis le renvoi de son ancien coach cette semaine, le Stade Rennais a été battu par Toulouse (3-2). À la différence d’il y a neuf mois face au PSG, la formule miracle Sébastien Tambouret est cette fois restée sans effet. En attendant l’arrivée du successeur de Franck Haise (possiblement le Portugais Rui Borges), l’habituel coach de la réserve rennaise était de nouveau appelé à la rescousse, et il aura au moins eu le mérite de tenter des choses, à commencer par le retour d’une défense à 4 suite à l’absence de Charlie Cresswell (une clause de prêt l’empêchait de disputer cette rencontre).

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Cette nouvelle organisation était taillée pour Quentin Merlin, aligné au poste de latéral gauche et titulaire pour la première fois depuis presque deux mois, moins pour Bryan Reynolds, remplaçant au coup d’envoi malgré des performances intéressantes depuis plusieurs semaines. Autre nouveauté : la titularisation du jeune Henrick Do Marcolino au milieu de terrain suite à la blessure de Mahdi Camara, ou encore celle de Kilian Belazzoug dans les buts pour combler l’absence de Brice Samba, touché à la hanche. Des intentions ambitieuses sur le papier, mais refroidies après seulement deux minutes de jeu. Toulouse ouvrait le score grâce à Oppong sur corner. L’ailier suédois accompagnait bien le coup de tête de Nicolaisen, d’abord repoussé par Belazzoug, pour pousser le ballon au fond des filets (2e, 1-0).

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Six ans sans victoire pour Rennes à Toulouse

Remuant et déséquilibrant, Oppong allait obtenir un penalty quelques minutes plus tard après une récupération de Jorgensen dans les pieds de Do Marcolino. Nagida se rendait coupable d’une poussette naïve sur l’attaquant de 19 ans. Après une disette de quatre matchs, Casper Tengstedt mettait fin à sa sécheresse et s’offrait une 6e réalisation en L1 cette saison (21e, 2-0). La possession était rennaise, mais la domination toulousaine. Ce même Tengstedt trouvait la barre et le poteau (40e). Seule fausse note de cette première période toulousaine : la blessure de Nicolaisen, touché au genou.

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En face, Estéban Lepaul peinait à exister, sans être franchement épaulé par Boulaye Dia et Mousa Al-Tamari, absents des débats et souvent maladroits. Ce qui pendait au nez des Rennais allait finalement se produire avec ce troisième but toulousain. Sur un contre éclair initié par Sigur et prolongé par Tengstedt, Jörgensen finissait le travail en croisant du pied gauche (63e, 3-0). Restes réalisait plusieurs parades en fin de rencontre, mais s’inclinait finalement devant son coéquipier en sélection Estéban Lepaul, qui venait d’abord réduire l’écart d’une frappe rasante du pied gauche (90+5e, 3-1), puis sur penalty (90+12e, 3-2). Les Violets s’imposent quand même logiquement, et cela fait maintenant six ans que Rennes ne s’est plus imposé à Toulouse. Le TFC est 9e de Ligue 1, Rennes est 11e et enchaine un sixième match de suite sans succès.