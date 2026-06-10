Mercato : le Real Madrid a fixé le prix de vente d’Eduardo Camavinga et de Fede Valverde !

C’est un été qui va être encore plus chaud que d’habitude à Madrid. Effectivement, avec l’arrivée de José Mourinho sur le banc merengue, et après une saison extrêmement décevante, ça va bouger dans l’effectif madrilène. Au niveau des arrivées, forcément, avec Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries comme premières recrues confirmées. Et ce n’est pas tout, puisque des joueurs comme Bernardo Silva (Manchester City, libre) et Mateus Fernandes (West Ham) pourraient débarquer. Au total, 6 ou 7 nouveaux visages sont attendus dans le vestiaire du Real.

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Des départs sont aussi à prévoir, avec de nombreux candidats. La presse espagnole explique ainsi que des joueurs comme Raul Asencio, Fran Garcia, Dani Ceballos ou Eduardo Camavinga seront invités à partir, alors que d’autres sont un peu dans le flou, comme Brahim Diaz et Rodrygo. Des joueurs comme Franco Mastantuono ou Gonzalo Garcia devraient aussi être prêtés.

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Le Real Madrid attend les clubs anglais

Et comme l’indique Miguel Serrano, journaliste qui travaille pour Radio Marca et Onda Cero, entre autres, le Real Madrid a fixé le prix de vente d’Eduardo Camavinga. Les décideurs madrilènes veulent ainsi récupérer 50 millions d’euros pour l’ancien du Stade Rennais, recruté pour 30 millions d’euros en 2021 et sous contrat à Madrid jusqu’en 2029. Le Real Madrid espère notamment des coups de fil en provenance d’Angleterre pour l’international tricolore, qui n’aura cependant pas l’opportunité de se revaloriser lors de cette Coupe du Monde 2026.

Certains médias indiquaient cependant que le milieu français n’a aucune intention de partir. Bras de fer à venir ? Quoi qu’il en soit, un autre joueur assez important pourrait partir : Fede Valverde. Plus que pour des raisons purement sportives, les différents soucis qu’il y a eu dans le vestiaire, dont cette bagarre avec Aurélien Tchouameni, pourraient coûter cher à l’Uruguayen. Son prix de vente a lui été fixé à 100 millions d’euros. Deux grosses ventes potentielles qui pourraient aider à financer ce mercato madrilène qui s’annonce alléchant…