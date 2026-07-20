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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Cucurella a enterré une pièce dans la pelouse

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marc Cucurella @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Marc Cucurella a reproduit un rituel devenu célèbre dans le football espagnol avant la finale de la Coupe du Monde 2026. À la demande de Joan Capdevila, champion du monde en 2010, le latéral de la Roja a enterré une pièce dans la pelouse du MetLife Stadium quelques minutes avant le coup d’envoi face à l’Argentine.

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Comme lors du sacre espagnol contre les Pays-Bas en 2010, le geste a porté bonheur puisque l’Espagne s’est imposée (1-0) après prolongation. Sur X, l’ancien latéral de Villarreal a félicité le nouveau joueur du Real Madrid pour avoir perpétué la tradition, saluant un nouveau champion du monde.

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