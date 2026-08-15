Le Barça reste confiant pour Rodri et Julián Álvarez

Le Barça continue d’avancer avec une ligne directrice très claire : le club catalan reste pleinement engagé sur les dossiers Rodri et Julián Álvarez, malgré les obstacles qui se dressent encore sur les deux opérations. Selon Mundo Deportivo, le Barça ne travaille pour l’instant sur aucune alternative à ces deux priorités. Pour Rodri, revenu à Manchester City après ses vacances, Barcelone se montre particulièrement confiant et prépare une nouvelle offensive, alors que les Citizens réclameraient 80 millions d’euros. Le club catalan espère toutefois boucler l’opération autour de 70 millions d’euros, bonus compris, en s’appuyant notamment sur la volonté du milieu espagnol de rejoindre le projet de Hansi Flick.

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Le dossier Álvarez apparaît nettement plus complexe, l’Atlético de Madrid campant sur sa position et refusant de négocier son départ dans les conditions souhaitées par le Barça. Malgré cela, les dirigeants catalans estiment que l’attaquant argentin n’a pas abandonné l’idée de rejoindre le Camp Nou et continuera de pousser dans les prochains jours. En clair, malgré le fait que la fin du mercato se rapproche, le Barça croit toujours à l’arrivée de Julián Álvarez et ne veut pas abandonner le dossier.