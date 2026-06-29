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Ligue 1

Toulouse repousse une offre de 20 M€ pour Emersonn

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Emersonn célèbre un but avec Toulouse @Maxppp

Si la Coupe du Monde 2026 bat son plein, le mercato a déjà bien débuté. En Angleterre, Hull City lorgne en Ligue 1, plus particulièrement du côté de Toulouse. En effet, le profil d’Emersonn plaît beaucoup aux Tigers, de retour en Premier League.

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Sky Sports révèle même qu’ils ont formulé une première offre de 20 M€. Mais elle a été refusée par les Pitchounes, qui ont des attentes plus élevées pour l’attaquant brésilien de 21 ans, auteur de 7 buts et 3 assists en 31 apparitions cette saison. Sous contrat jusqu’en 2029, son nom a aussi été lié à la Real Sociedad et au Bayer Leverkusen cet été.

Pub. le - MAJ le
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