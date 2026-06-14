Mercato : Hansi Flick répond au PSG pour Ferran Torres !

La Coupe du Monde 2026 est bien entamée, mais au sein des plus gros clubs du Vieux Continent, pas de trêve : on continue de s’activer sur le mercato. Du côté du Paris Saint-Germain, on souhaite clairement renforcer l’équipe double-championne d’Europe. Comme révélé par nos soins en exclusivité, le club de la capitale a déjà contacté West Ham, s’intéressant au duo Crysencio Summerville - Mateus Fernandes. Deux joueurs qui coûteraient, au total, 130 millions d’euros dans le cas où les Parisiens décident finalement de se les offrir.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, la presse espagnole a évoqué un intérêt prononcé du champion de France pour Ferran Torres, l’attaquant du FC Barcelone. Il serait même le remplaçant idéal - aux yeux des Parisiens - en cas de départ de Bradley Barcola, ce qui est une possibilité réelle. Le joueur plaît beaucoup à Luis Enrique, qui l’a notamment connu lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne.

La suite après cette publicité

Flick ferme la porte

Surtout, ce dossier devient intéressant quand on sait que le contrat du joueur expire en 2027… Si le FC Barcelone souhaite bien le prolonger, il y a donc une fenêtre de tir pour le PSG. Ce dimanche, Mundo Deportivo en dit un peu plus, et on apprend que le joueur, actuellement aux Etats-Unis avec la Roja, n’a pas encore officiellement été mis au courant des intentions du Paris Saint-Germain.

Le journal catalan indique qu’Hansi Flick compte sur lui et n’a aucune intention de le laisser partir. L’Allemand est très fan du joueur, est convaincu par ses prestations, et l’ancien de Valence fait partie des joueurs les plus appréciés dans le vestiaire, lui qui avait coûté 55 millions d’euros aux Blaugranas lors de la saison 2021/2022. Du haut de ses 26 ans, Torres a inscrit 16 buts et délivré 2 passes décisives en 33 rencontres de Liga, dont 23 en tant que titulaire.