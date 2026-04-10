Chelsea : Liam Rosenior maintient la sanction d’Enzo Fernandez

Ces derniers jours, Enzo Fernandez s’est attiré les foudres de son club après ses déclarations sur Madrid. Écarté du groupe par Liam Rosenior, le milieu de terrain argentin a été privé du dernier match de FA Cup et du choc en Premier League contre Manchester City. Depuis, l’agent du joueur, Javier Pastore, est sorti du silence pour expliquer que la sanction était trop forte et que son protégé s’était confondu en excuses. De quoi convaincre Rosenior de réduire sa sanction et de le convoquer face à City ? Non. Le coach anglais a confirmé que Fernandez ne disputera pas la rencontre de dimanche face aux Skyblues.

La suite après cette publicité

« Il ne faut pas que la sanction soit disproportionnée par rapport à la faute. Nous avons pris une décision, j’ai tranché. Ce que je souhaite pour Enzo, c’est qu’il aille de l’avant et qu’il mène une carrière exceptionnelle. Il ne jouera pas dimanche. Mais j’espère qu’après cela, il jouera un rôle essentiel dans l’avenir du groupe. Il reste encore quelques obstacles à surmonter, sur lesquels je ne m’étendrai pas. Je veux que chaque joueur soit désormais pleinement concentré sur cette fin de saison cruciale. Le football est un sport d’équipe. Il ne s’agit pas d’individus. Il y a certaines valeurs et une certaine culture auxquelles je crois et qui, si elles sont bien mises en œuvre, rendent l’équipe plus forte. J’ai eu une très bonne conversation – trois ou quatre, en fait – avec Enzo. Il s’est excusé auprès de moi et du club, et nous réglerons cela après le match crucial de dimanche. C’est une discussion sérieuse sur un sujet très grave. Enzo, à chaque étape du chemin, je n’ai jamais remis en question son caractère, ni qui il est en tant que personne. Je crois que tout le monde fait des erreurs », a-t-il confié en conférence de presse.