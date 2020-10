Ligue 1 : Nice se sort du piège tendu par Nantes

Une rencontre entre deux équipes aux stratégies et aux objectifs différents pour la suite de cette 6e journée. Si l'OGC Nice peut prétendre à une place européenne grâce à un mercato agité, le FC Nantes ambitionnera une place dans le ventre mou de Ligue 1. Pour ce match à l'Allianz Rivieira, les Canaris devaient faire face à un fait de match difficile à accepter : l'exclusion d'Andrei Girotto dès la 4e minute. De quoi fragiliser le plan construit par Christian Gourcuff.

La défense nantaise aura tenu un peu plus de 25 minutes, mais a dû s'incliner sur un corner de Gouiri déposé sur la tête de Dante (1-0, 27e). Mais Nantes se relançait juste avant la mi-temps par un penalty de Louza, accordé pour une main de Pelmard (1-1, 45e+6e). Après une domination territoriale nette, les Aiglons et Khéphren Thuram trouvaient la faille (2-1, 62e). Avec cette victoire, les hommes de Patrick Vieira remontent à la 8e place et laissent leur adversaire du soir au 15e rang.