Euro 2020 : des cris de singe entendus lors de Hongrie-France

Ce samedi lors de la rencontre entre la Hongrie et la France, plusieurs personnes ont entendu des cris de singe en provenance du virage des ultras hongrois a révélé l’Équipe. Des personnes présentes au stade dont les photographes en bord de terrain ont signalé les faits.

Ces cris ont été entendus lorsque Paul Pogba et Ngolo Kanté touchaient le ballon. Des cris inaudibles à la télévision, mais que plusieurs photographes ont entendu à la Puskas Arena. Avant la rencontre, l’UEFA et la police craignaient d'ailleurs des débordements racistes. Lors du match entre la Hongrie et le Portugal, quelques supporters avaient signalé des chants homophobes dans les tribunes.