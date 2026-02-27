Pep Guardiola a rencontré Roberto De Zerbi

Pep Guardiola a profité de son temps libre pour rendre visite à l’un de ses anciens clubs, Brescia (où il a évolué durant la saison 2001-2002). Il Giornale di Brescia indique que l’Espagnol a passé trois jours dans la cité lombarde. Une visite qui n’est bien évidemment pas passée inaperçue.

Guardiola en a profité pour assister à un match de l’actuel pensionnaire de Serie C, mais pas seulement. Le média italien assure que le coach de Manchester City s’est également entretenu avec l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. L’Italien lui a peut-être parlé de sa fin d’expérience mouvementée sur la Canebière…