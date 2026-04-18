OM : Aubameyang veut jouer au haut-niveau avec son fils

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de performer malgré une saison compliquée sur le plan collectif pour l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais, auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, reste une valeur sûre sur le plan individuel, même s’il doit composer avec la concurrence d’Amine Gouiri à la pointe de l’attaque. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son avenir qui intrigue. Interrogé par Maritima Médias, l’ancien joueur d’Arsenal a livré une réponse pleine de spontanéité sur la suite de sa carrière.

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Et l’objectif est aussi personnel qu’émouvant. « Ma fin de carrière ? Je ne me pose pas de limites, mais j’ai un rêve… Ce rêve est de jouer un jour avec mon fils. Il a 14 ans, mais je me dis que rien n’est impossible ! », a-t-il confié. Une déclaration forte qui en dit long sur l’état d’esprit d’Aubameyang, toujours animé par la passion du jeu et loin de penser à raccrocher. À l’heure où beaucoup de joueurs de son âge lèvent le pied, lui se projette encore, avec l’envie de prolonger l’aventure… jusqu’à peut-être partager les terrains avec son fils.